Prinz Harry gibt dem britischen Sender ITV ein Interview, in dem er mit der Royal Family abrechnet. Am Ende wirkt er durchaus befreit.

Von Alexander Mühlauer, London

Gleich am Anfang macht Prinz Harry klar, worum es hier geht. Seine Geschichte, sagt er, sei jahrelang von anderen erzählt worden. Damit soll es nun vorbei sein. Jetzt ist er dran. Er, Harry himself, will endlich erzählen, wie es soweit kommen konnte.