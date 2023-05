Harry, 38, britischer Prinz, kann sich keinen Polizeischutz kaufen. Das hat ein Gericht bestätigt. Nach seinem Austritt aus dem engeren Kreis der Königsfamilie in Großbritannien hatte Harry gehofft, wie gewohnt Polizeischutz in Anspruch nehmen zu können, er hatte vorgeschlagen, selbst für die Kosten aufzukommen. Das britische Innenministerium hatte das abgelehnt. Es argumentierte, es sei nicht angemessen, dass wohlhabende Menschen Polizeischutz kauften. Eine Klage gegen diese Entscheidung lehnte der Londoner High Court jetzt als unzulässig ab. Überprüft werden soll aber weiterhin, ob die Zurückstufung der Sicherheitsvorkehrungen für Harry, seine Frau Herzogin Meghan, 41, und seine beiden Kinder Archie, 4, und Lilibet, 1, angemessen ist. Die Familie wohnt inzwischen in den USA.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Lakomski/imago/Jan Huebner)

Peter Fox, 51, Musiker, hinterfragt seine Coolness. "Eigentlich fühle ich mich ein bisschen zu alt, um Popstar zu sein. Ich sollte Platz für die nächsten machen", sagte der 51-Jährige dem Spiegel. Am Freitag kommt mit "Love Songs" das zweite Solo-Album des Seeed-Sängers raus, es ist vermutlich sein letztes. Er wolle lieber im Hintergrund produzieren. "Das wird mir immer klarer, wenn ich die jüngeren Leute in meiner Live-Band sehe. Boah, die sind so cool. Mein Cool ist nicht mehr das Cool von heute."

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Donna Leon, 80, Krimiautorin, lässt in ihren Büchern ungern gute Leute sterben. "Ich finde lieber schlechte Menschen, die umgebracht werden", sagte die Erfinderin des legendären Commissario Brunetti aus Venedig der Deutschen Presse-Agentur. Das führe allerdings zu nichts. "Man muss gute Leute in einem Krimi umbringen, damit Leserinnen und Leser Mitgefühl haben." Leserinnen und Leser, die Venedigs Straßen wegen ihrer nun schon mehr als 30 Brunetti-Krimis für gefährlich halten, beruhigt Leon: "Es gibt gar nicht so viele Mörder in Venedig, die meisten sind meine."

Detailansicht öffnen (Foto: Hannes P Albert/dpa)

Edward, 59, britischer Prinz, schließt seinen Berlin-Besuch mit einem Abstecher nach Brandenburg ab. Der Herzog von Edinburgh hat sich am Dienstag im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke über das Alexander-Haus informiert. Der frühere Präsident der Berliner Ärztekammer, Alfred Alexander, hatte dort ein Sommerhaus gebaut. Er floh im Jahr 1936 vor den Nationalsozialisten nach England. Ein Verein hat das Haus inzwischen restauriert und will es zu einem Ort für Bildung und Versöhnung machen. Edward lobte deren Einsatz. "Gut gemacht an alle, die dazu beigetragen haben, dieses fantastische Haus wieder zum Leben zu erwecken", sagte er. Der Prinz ist der jüngste Bruder von König Charles III., seine Rolle soll künftig wichtiger werden. Am Montag hatte er in Berlin 90 engagierte Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland mit dem "Duke Award" ausgezeichnet, am Dienstag reiste er weiter nach Prag.