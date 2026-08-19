Prinz Harry und seine Frau Meghan planen nach Informationen der BBC, noch in diesem Monat nach Großbritannien zurückzukehren. Auch der Daily Telegraph und die Sun berichteten von den Umzugsplänen. Das Paar lebt mit seinen zwei Kindern, der siebenjährige Prinz Archie und die fünfjährige Prinzessin Lilibet, seit 2020 in Kalifornien.

Das neue Zuhause soll unweit von London liegen, aber eine private, nicht-königliche Residenz sein. Die Kinder seien für den Schulbeginn im September an einer britischen Schule angemeldet, wie der Daily Telegraph berichtet. Demnach sei König Charles am Sonntag darüber informiert worden, dass sein Sohn und seine Schwiegertochter nach Großbritannien zurückkehren.

Auch Prinz William und Prinzessin Catherine wurden über die Pläne informiert. Derzeit soll es keine Pläne geben, dass Prinz Harry und Meghan ihre Aufgaben als aktive Mitglieder des Königshauses wieder aufnehmen.

Harry und Meghan waren zuletzt im Juli in Highgrove in Gloucestershire, um König Charles zu besuchen. Der Umzug soll dabei nicht zur Sprache gekommen sein. Als das Paar 2020 in die Vereinigten Staaten zog, war das Verhältnis zum Königshaus angespannt – der Besuch im Juli galt deshalb als wichtiger Meilenstein in der Beziehung. Der Palast bezeichnete das Treffen in der Privatresidenz des Königs in Gloucestershire als „privaten Familienanlass“. Es war das erste Mal seit mehr als vier Jahren, dass der König seine Enkelkinder sah. Prinz Harry und Meghan waren seit der Beisetzung von Königin Elizabeth II. im Jahr 2022 nicht mehr gemeinsam in Großbritannien gewesen.