Harry , 41, britischer Prinz ohne Verpflichtungen, und Meghan , 44, Herzogin, die normalerweise auf Abstand zur Schwiegerfamilie geht, kehren zurück zu Royal Family. Anfang Juli reisen sie mit ihren Kindern für eine Woche nach Großbritannien, um für die im kommenden Jahr in Birmingham stattfindenden Invictus Games zu werben. Wie der britische Mirror berichtete , werde die Familie das Angebot von König Charles III., 77, annehmen, während des Aufenthalts in einer königlichen Residenz wie etwa dem Buckingham Palace zu wohnen. Ein Palastmitarbeiter bestätigte einem Bericht der Zeitschrift Bunte zufolge , dass Charles unbedingt seine Enkel wiedersehen wolle. Seit dem Platinjubiläum der verstorbenen Königin Elizabeth vor vier Jahren ist es das erste Mal, dass die Familie wieder gemeinsam in Großbritannien sein wird.

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Frederik X., 58, dänischer König, und seine Mutter Margrethe, 86, Altkönigin, haben zu viel Geld auf dem Konto. Der dänische Staat hat den beiden im vergangenen Jahr aus Versehen zu viel Geld überwiesen, berichtet Danmarks Radio. Die Staatskanzlei hat den Fehler eingeräumt. Insgesamt habe die Königsfamilie aufgrund eines Missgeschicks umgerechnet rund 40 000 Euro zu viel erhalten. Natürlich dürften die beiden das Geld nicht behalten. Es sei vereinbart, dass der zu viel ausgezahlte Betrag noch im laufenden Haushaltsjahr zurückgezahlt werde, hieß es in einem Schreiben an den Finanzausschuss des Parlaments. Der Fehler sei durch eine veränderte Bewertungsgrundlage, bedingt durch den Thronwechsel, entstanden. Insgesamt standen König Frederik X. und seiner Familie im vergangenen Jahr umgerechnet knapp 18 Millionen Euro zu, Altkönigin Margrethe II. etwas mehr als 1,7 Millionen Euro.

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Tom Kaulitz, 36, Musiker, Modelmama-Ehemann und bald Moderator, möchte ein One-Hit-Wonder werden. Wenn er am 5. Dezember gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz, 36, die TV-Show „Wetten, dass..?“ moderiert, soll das ein einmaliges Ereignis bleiben. „Leute, lasst uns eine Sendung machen, weil wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen“, sagte er in der Sendung „Bestbesetzung“ bei Magenta TV. Gleichwohl hat Kaulitz große Erwartungen an den Quotenerfolg der Show. „Ich glaube, 40 Prozent sollten wir schon holen“, sagte er. Im Januar hatten die Zwillinge, die aus dem Raum Magdeburg stammen, in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ angekündigt, die Show „zurückbringen“ zu wollen. Sie hatten schon damals deutlich gemacht, dass es dabei nur um eine einzige Ausgabe des Fernsehdauerbrenners gehen soll.

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Tom Cruise, 63, Schauspieler und in den Neunzigern mal „Sexiest Man Alive“, zeigt sich unsportlich. Mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren ist er in Szenen aus seinem neuen Film „Digger“ zu sehen, die Cruise in sozialen Medien postete. Gut 30 Sekunden Videomaterial des Filmes erscheinen am Ende eines längeren Clips mit zahlreichen Filmausschnitten aus Cruises langer Karriere. „In den vergangenen 46 Jahren war es mein Privileg, mit unzähligen Talenten und Teams zu arbeiten, um für euch alle diese Figuren, Geschichten und Filme zu erschaffen“, schrieb Cruise zu dem Post.

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Mousse T., 59, Musikproduzent und DJ, ist unter der Haube. Der Musiker hat nach eigenen Angaben Khadra Sufi, 46, Moderatorin, mit der er seit acht Jahren zusammen ist, in einem Standesamt in Hannover geheiratet. „Sie ist die Liebe meines Lebens“, sagte er der Zeitschrift Bunte. Bei der Verlobung im vergangenen November hatte er allerdings die entscheidende Frage gestellt, ohne ein Schmuckstück dabei zu haben. Er habe sich „nicht getraut, allein einen Ring zu kaufen, weil meine Frau so stilsicher ist und ich nichts falsch machen wollte“, sagte er. Schließlich habe er aus einem Champagnerverschluss einen Ring gebastelt und ihr einen Antrag gemacht. Die Hochzeitsfeier fand dem Bericht zufolge im engsten Familien- und Freundeskreis statt.