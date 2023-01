Die nachgeborenen Söhne britischer Könige hatten es schon immer schwer, ihre Rolle zu finden. Warum Harry jetzt ein Leben in Langeweile droht, in dem vielleicht nur noch Porzellanhunde den Prinzen aufheitern, erklärt die Historikerin Karina Urbach.

Interview von Kerstin Lottritz

Hätte er sich doch mal auf seinen repräsentativen Aufgaben ausgeruht oder wäre weiter beim Militär marschiert. So wie die anderen Reserve-Thronfolger, die es bislang in der königlichen Familie gegeben hat. Prinz Harry tingelt zwar gerade durch sämtliche US-Talkshows, doch schon bald dürfte er die Aufmerksamkeit dort wieder verlieren, prognostiziert die Historikerin Karina Urbach. Im Interview erklärt sie, warum Harry nur einen Blick in die Geschichtsbücher hätte werfen müssen, um zu wissen, was ihm als Reaktion auf die Veröffentlichung seiner Biografie drohen könnte.