Prinz Harry hat mit seinem Vater Charles III. Tee getrunken. Eine knappe Stunde dauerte das Treffen. Kann das reichen, um den Familienfrieden der Royals wiederherzustellen?

Von Martin Wittmann

Die Theorie vom Flügelschlag eines Schmetterlings, der in einer anderen Ecke der Welt einen Tornado auslösen kann, dürfte auch im Vereinigten Königreich gelten, mit Betonung auf König. Der Schmetterling ist in diesem Fall die Belegschaft der Londoner U-Bahn, und ihr Flügelschlag ist ein Streik für kürzere Arbeitszeiten und bessere Bezahlung, der die Stadt in diesen Tagen lähmt. Weil die Leute aufs Auto umsteigen, stehen sie im Stau und kommen zu allen möglichen Terminen zu spät. So ist es am Mittwoch auch jenem ausgewanderten Briten gegangen, dessen Heimatbesuch samt Familientreffen die Heimat wohl sehnlicher erwartet hatte als die Familie selbst: Prinz Harry, 40, steckte im Verkehr fest und kam zu spät zum Tee ins Clarence House, der Stadtresidenz der britischen Royals. Dort traf er seinen Vater, Charles III., 76, dem er zuletzt vor anderthalb Jahren nach dessen Prostata-Krebs-Diagnose begegnet war. Am Mittwoch nun blieben Vater und Sohn weniger als eine Stunde quality time zusammen.