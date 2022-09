Harry und Meghan in Deutschland

Meghan, Herzogin von Sussex, und Prince Harry, Herzog von Sussex, winken vor dem Düsseldorfer Rathaus gekonnt in die Menschenmenge.

Obwohl sie keine Working Royals mehr sind, wissen Prinz Harry und seine Frau Meghan noch, wie ein standesgemäßer Auftritt funktioniert. In Düsseldorf wird huldvoll gewinkt.

Roter Teppich ausgerollt

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson/Getty Images for Invictus Games)

Wenn die Royals kommen, wird der rote Teppich ausgerollt - selbst wenn es sich um ein Paar handelt, das sich jetzt nicht mehr zum engeren Teil der britischen Königsfamilie zählt. Noch vor zwei Jahren schritten Harry und Meghan regelmäßig über rote Teppiche. Solche Auftritte der beiden sind nach ihrem Umzug in die USA sehr selten geworden.

Detailansicht öffnen (Foto: Mathis Wienand/Getty Images)

Doch sie haben es nicht verlernt: Händchen haltend - wie man sie auch früher immer gemeinsam auftreten sah - schreiten sie in Düsseldorf über den Teppich.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Das Paar zeigt sich volksnah, schüttelt Hände und spricht mit den Schaulustigen.

Aufstellung zum Gruppenbild

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson/Getty Images for Invictus Games)

Der Anlass des Besuchs in Düsseldorf ist für den Prinzen eine Herzensangelegenheit: Er rührt die Werbetrommel für die in einem Jahr stattfindenden Invictus Games, die Wettkämpfe für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Zum Dank, dass die Stadt am Rhein den Wettbewerb ausrichtet, gab es erst einmal ein Gruppenfoto. Danach trägt sich das Paar noch ins Goldene Buch der Stadt ein.

Vorsicht vor dem Hund

Detailansicht öffnen (Foto: Sascha Schuermann/AFP)

Nicht jubelnd, sondern kläffend wird das Paar vor dem Rathaus von diesem Hund begrüßt. Harry, eigentlich durch seine Familie an Hunde gewöhnt, fragt erst einmal vorsichtig nach, ob der Hund freundlich sei - dann erst geht er weiter.

Die Invictus Games: Harrys Herzensangelegenheit

Detailansicht öffnen (Foto: Fabian Strauch/dpa)

In seiner Rede lädt Prinz Harry alle deutschen Bürgerinnen und Bürger ein, im kommenden Jahr die Wettkämpfe für Kriegsveteranen zu verfolgen. Er könne aus seiner Erfahrung versichern, dass die Begegnung mit den Teilnehmern des paralympischen Sportfestivals außerordentlich intensiv sei. "Wir können so viel von ihnen lernen und auch daran wachsen." In ihren Geschichten könne man sich häufig aber auch selbst wiedererkennen.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Wenn der Enkel der Queen nach Nordrhein-Westfalen kommt, kramen die Düsseldorfer in ihren Verkleidungskisten - einer zieht mit Sicherheit eine Queen-Maske hervor. Und so scheint die Monarchin selbst in Düsseldorf mit dabei zu sein.