Prinz George , 11, mögliches Flugtalent, hat die Nase offenbar schon hoch in der Luft. Der Zweite in der britischen Thronfolge hat nach Angaben der Zeitung The Sun seine erste Flugstunde hinter sich. Damit ist der Sohn von Prinz William und dessen Frau Kate wesentlich früher dran als sein flugbegeisterter Vater. Das Blatt berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, dass George eine knappe Stunde geflogen sei – in Begleitung eines Fluglehrers. „Es hat ihm gefallen“, zitierte die Sun eine Quelle. „Es ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen.“ Die Eltern hätten den Flug am letzten Tag der Sommerferien beobachtet, waren aber nicht mit an Bord. William begann mit Mitte zwanzig seine Flugausbildung bei der Armee, er ist auch Pilot in Rettungshubschraubern.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Dejong/dpa)

Prinz Harry, 39, Onkel von Prinz George, hat vor seinem 40. Geburtstag an diesem Sonntag nur positive Gefühle. „Ich war nervös wegen 30, ich freue mich auf 40“, teilte der jüngere Sohn von König Charles III. in einer Erklärung an die BBC mit. Schließlich hat er nun zwei Kinder: „Vater von zwei unglaublich netten und lustigen Kindern zu werden, hat mir eine neue Perspektive auf das Leben gegeben und meinen Fokus bei all meiner Arbeit geschärft.“ Nicht nur das: Vatersein habe ihn auch motiviert, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Seinen Geburtstag will Harry, der nach einem Streit mit seiner königlichen Familie keine royalen Pflichten mehr übernimmt, mit Ehefrau Meghan sowie Sohn Prinz Archie und Tochter Prinzessin Lilibet zu Hause in Kalifornien feiern. Dann will er mit Freunden in den Urlaub fahren.

Detailansicht öffnen Ewan McGregor im Kreis seiner Familie. (Foto: Frederic J. Brown /AFP)

Ewan McGregor, 53, Schauspieler und Jedi-Meister, hat seine Ehrung auf dem Walk of Fame in Hollywood als Krabbelausflug für die Familie genutzt. Zusammen mit seiner Frau Mary Elizabeth Winstead, ihrem gemeinsamen drei Jahre alten Sohn Laurie und den drei Töchtern aus McGregors erster Ehe strahlte der „Star Wars“-Darsteller in die Kamera. Sohn Laurie interessierte sich allerdings mehr für den Stern als die Kameras und griff auf allen vieren nach Hollywoods 2789. Plakette. Nur McGregors fünftes Kind, Tochter Esther, war bei der Ehrung nicht dabei. Sie sei bei Dreharbeiten in Kanada und könne leider nicht vor Ort sein, sagte der Vater.

Detailansicht öffnen (Foto: Imago/Matrix)

Lottie Moss, 26, Model, das noch schlanker werden wollte, hat mit der Abnehmspritze Ozempic die „schlimmste Erfahrung“ ihres Lebens gemacht. „Das ist im Moment so ein Trend, und Prominente und die Medien haben die Einnahme dieser Medikamente normalisiert, deshalb halte ich es für wichtig, meine Erfahrungen zu teilen“, erklärt die Halbschwester von Topmodel Kate Moss auf Instagram. „Ich habe es für zwei Wochen genommen und ich habe mich in meinen Leben noch nie so schlecht gefühlt.“ Sie hätte kein Essen und keine Flüssigkeiten für sich behalten können. Es sei ihr so schlecht gegangen, dass sie ins Krankenhaus musste. In der Notaufnahme hätten sie ihr gesagt, sie habe eine Überdosis genommen. Ozempic ist ein Mittel für Diabetiker, das aber viele Menschen zum Abnehmen nutzen.