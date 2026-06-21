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Britisches KönigshausPrinz George zieht ins Elite-Internat

Lesezeit: 4 Min.

Prinz George wird seine jüngere Schwester Charlotte vom kommenden Schuljahr an weniger sehen – er besucht dann nämlich das Internat Eton.
Prinz George wird seine jüngere Schwester Charlotte vom kommenden Schuljahr an weniger sehen – er besucht dann nämlich das Internat Eton. Justin Tallis/AFP

Seit Jahrhunderten wird in Eton die Upperclass ausgebildet, nun auch bald der voraussichtlich übernächste König. Die Schule gilt als Kaderschmiede der Privilegierten – Kritiker sagen: als Ursache all dessen, was in der Gesellschaft falsch läuft.

Von Alexander Menden

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Am 26. Februar 1665 besuchte Samuel Pepys, Staatssekretär im englischen Marineamt und einer der fleißigsten Tagebuchschreiber des 17. Jahrhunderts, das Internat in Eton. In seinen Aufzeichnungen bemerkt er, alles sei dort „mighty fine“, und es gebe den „hübschen Brauch“, dass die Schüler ihre Namen in die Fensterbalken ritzten, „bevor sie nach Cambridge gehen“. Später komme dann so mancher von denen, die ihren Namen dort verewigt hätten, wieder zurück, als Provost, also Rektor, oder Fellow, also als Mitglied des Schulkuratoriums.

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Der SZ-Korrespondent in London ist einer von 8000 Gästen auf einer Gartenparty im Buckingham-Palast. Na dann mal hübsch eingereiht in die Schlange vor dem Häppchen-Buffet. Aber wo bleibt der König? Szenen eines mitunter etwas surrealen Nachmittages.

SZ PlusVon Martin Wittmann

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