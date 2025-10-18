Zu viel der Sex-Skandale: Der Prinz muss seine Titel abgeben. Vom Hof jagen aber kann ihn sein Bruder, König Charles III., nicht - Andrew wird weiterhin inmitten der Royals leben, zusammen mit Ex-Frau Fergie.

Sie werde am Abend einen hübschen Prinzen treffen, wie Cinderella, sagte die Frau zu ihr in London. Tagsüber gingen sie dafür einkaufen, die Frau empfahl ihr schicke Kleider, aber sie wollte sich lieber wie Britney Spears und Christina Aguilera anziehen. Als später der Prinz im Haus der Frau nahe des Hyde Parks ankam, fragte diese ihn, wie alt er das Mädchen schätze. Der Prinz, ein schlanker Mann mit braunen Haaren und jungen Augen, lag richtig: 17. „Meine Töchter sind nur wenig jünger als du.“ Das Mädchen, sie trug Jeans und ein bauchfreies Oberteil, holte eine Kamera. Das Treffen mit einem echten Prinzen wollte sie für ihre Mutter festhalten.