Andrew Mountbatten-WindsorDer Lieblingssohn der Queen

Lesezeit: 4 Min.

Prinz Andrew, hier im Alter von sieben Monaten mit seinen Eltern und den beiden älteren Geschwistern Charles und Anne im Garten von Balmoral Castle, gald als Versöhnungskind des Königspaares. AFP

Solange Elizabeth II. noch lebte, hielt sie schützend ihre Hand über Andrew. Selbst dann noch, als seine Verbindungen zum pädokriminellen Netzwerk Jeffrey Epsteins öffentlich wurden. Über ein besonderes Mutter-Sohn-Verhältnis.

Von Alexander Menden

Peter Morgan hat immer wieder darauf hingewiesen, dass man „The Crown“ keinesfalls als quasidokumentarische Serie betrachten sollte. Die Netflix-Produktion, für die er die Drehbücher schrieb, sei eine Fiktion, die auf öffentlich zugänglichen Informationen und historischen Ereignissen basiere. Und doch hat man stellenweise den Eindruck, Morgan habe, wenn nicht den genauen Verlauf, so doch die Essenz der Interaktionen bei den Windsors ziemlich gut eingefangen.

