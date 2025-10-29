Die Verbindungen zu Jeffrey Epstein werden nicht nur Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson zum Verhängnis. Jetzt sollen ausgerechnet ihre Töchter Eugenie und Beatrice dafür sorgen, dass ihre Eltern die Royal Lodge verlassen.

In jüngster Vergangenheit gab es bei den britischen Royals ein paar recht dramatische Krisentreffen. Eines fand am 20. Oktober in der Royal Lodge in Windsor statt, derzeit noch Domizil von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Drei Tage zuvor hatte der Prinz als Folge des Epstein-Skandals die Niederlegung aller royalen Titel bekannt gegeben. Von diesem Schritt hatte Andrew weder seine geschiedene Frau Sarah noch seine Töchter, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, vorab informiert.