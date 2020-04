Ein Mädchen wird in einem Möbelhaus vermisst, von einem Moment auf den anderen. Die Sechsjährige ist an einem Samstag mit ihrem Vater und drei Brüdern einkaufen und läuft irgendwann zum Fahrstuhl. Der Vater sieht das Kind noch aussteigen, dann ist es verschwunden. Inzwischen ist klar, was in diesen paar Minuten passiert ist. Das Kind wurde entführt und später missbraucht. Am Mittwoch hat das Landgericht Potsdam einen 59-Jährigen unter anderem wegen Freiheitsentzug und schwerer Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Der Mann hatte das Kind in seine Wohnung gebracht, missbraucht und sich dann betrunken. Am Morgen darauf konnte sich das Mädchen selbst befreien und aus der Wohnung fliehen, es wurde mit Verletzungen auf einem Spielplatz in der Nähe seines Elternhauses gefunden. Die Beschreibungen der Sechsjährigen führten zum Täter, er hat im Prozess, der zum Schutz des Opfers unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, gestanden, das Kind missbraucht zu haben.

Der Mann war zuvor schon mehrmals als Sexualstraftäter in Erscheinung getreten, schon als 17-Jähriger war er wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Weil er schwerer Alkoholiker ist, hat das Landgericht in seinem Urteil die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung waren von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen.

Erinnerungen an eine andere Kindesentführung

Das Verschwinden des Mädchens hatte im Mai 2019 eine enorme Suchaktion von Polizei und Feuerwehr ausgelöst, Stunden lang durchkämmten Beamte mit Hunden die Gegend rund um das Möbelhaus, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Und die Tat weckte Erinnerungen an eine andere Kindesentführung in Potsdam. Im Sommer 2015 war der sechsjährige Elias von einem Spielplatz vor dem Haus seiner Mutter verschwunden. Später wurde seine Leiche in einem Kleingarten gefunden. Für den Mord an dem Jungen ist inzwischen Silvio S. zu lebenslanger Haft verurteilt worden.