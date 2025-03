Von Patrick Illinger, Madrid

Im Inneren des Bootes sah es aus wie in einem verlotterten Campingbus. Dutzende mit Plastik umwickelte Pakete sind auf Bildern zu sehen, die die portugiesische Polizei veröffentlicht hat. Im Rumpf liegen Taue, Schwimmwesten, Nudelpakete und ein Videobeamer. Was man eben so braucht für eine mehrwöchige Schiffsreise von Südamerika nach Europa. Zumal wenn man in einem U-Boot der Marke Eigenbau unterwegs ist, das dafür ausgelegt ist, nur wenige Zentimeter aus dem Wasser zu ragen.