Mit diesem Urteil hatte wohl kaum einer im Saal gerechnet. „Skandal!“, ruft ein Mann im Publikum, schlägt mit seiner Jacke auf die Zuschauerbank. „Alle Leben sind zerstört“, murmelt eine Frau neben ihm. Der Angeklagte blickt auf den Boden, als ihn zwei Polizisten abführen. Wie er das meistens während des Prozesses getan hat. Ahmet G. ist gerade 19 Jahre alt, der schwarze Bart in seinem Gesicht fast noch ein Flaum.