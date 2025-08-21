Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.

Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Verdächtigen zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Der Täter sei von den Schüssen ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.

In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz.