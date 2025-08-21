Zum Hauptinhalt springen

VölklingenPolizist stirbt nach Schüssen bei Tankstellenraub

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt.
Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Völklinger Innenstadt. (Foto: Gianni Gattus/dpa)

Als zwei Polizeibeamte im Saarland einen mutmaßlichen Tankstellenräuber zu Fuß verfolgen, kommt es zu einem Schusswechsel. Dabei wurde ein Beamter tödlich verletzt.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.

Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Verdächtigen zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Der Täter sei von den Schüssen ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.

In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz.

