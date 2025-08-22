Am späten Donnerstagabend wurde klar: Der Polizist, der bei einem Tankstellenraub in Völklingen schwer verletzt wurde, hat nicht überlebt. Der saarländische Innenminister sprach von einem der „schwärzesten Tage für das Saarland und für die saarländische Polizei “. Noch immer beschäftigt der Fall die Menschen im Ort und die Behörden. Was weiß man bisher über die Tat? Und wie oft werden Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewalt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was genau ist in Völklingen passiert?

Nach Angaben der Polizei überfiel am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Mann eine Aral-Tankstelle in Völklingen. Dort drohte er mit einem Messer und erbeutete einen niedrigen dreistelligen Betrag. Als die Polizisten zur Tankstelle kamen, flüchtete der Mann zu Fuß und wehrte sich gegen eine Festnahme. Dann kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu einem Handgemenge, bei dem der mutmaßliche Täter einem der Polizisten die Dienstwaffe entreißen konnte und mehrfach auf einen Polizisten schoss. Ob es sich dabei um den Polizisten handelte, dem er auch die Waffe wegnahm, ist noch unklar. Bei dem darauffolgenden Schusswechsel traf der zweite Polizist auch den Täter. Dieser versuchte erneut zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Der lebensgefährlich verletzte Polizist starb kurze Zeit später in der Uniklinik Homburg. Der zweite Polizist blieb laut dem saarländischen Innenministerium körperlich unversehrt, steht aber psychisch stark unter Belastung.

Was ist bisher über den mutmaßlichen Täter und das Opfer bekannt?

Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 18-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit. Er befand sich am Freitag noch im Krankenhaus. Seine Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich. Noch ist unklar, wie genau es ihm gelang, im Gerangel an die Waffe zu kommen. Der Polizei war der Mann zuvor nicht bekannt. Ob er während der Tat unter Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand, ist noch unklar. Der getötete Beamte war nach Angaben der Polizei 34 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und kam aus dem Kreis Saarlouis.

Wie reagiert die Politik?

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) kam noch am Abend zum Tatort. Er kündigte an, den Ablauf des Einsatzes sorgfältig zu überprüfen. „Wer diejenigen angreift, die für Recht und Ordnung sorgen, der greift uns alle an“, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz, die mit einer Schweigeminute begann. Man werde Angriffen auf den Rechtsstaat „in aller Konsequenz“ entgegentreten. Das gelte auch für Reaktionen im Internet, die sich „auch jetzt in Hass und Hetze gegen die Polizei“ äußerten. „Es ist gestern schon ein furchtbarer Moment gewesen, und nichts davon ist heute besser zu ertragen“, sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) schrieb auf X, er sei „entsetzt und schockiert angesichts der brutalen Gewalttat in Völklingen“.

Wie viele Polizistinnen und Polizisten wurden in den vergangenen Jahren getötet?

Schon einmal starb in diesem Jahr ein Polizist bei einem Einsatz: Als er eine mutmaßliche Autoschieberbande kontrollieren wollte, wurde im Januar ein Polizist in Brandenburg überfahren. Im vergangenen Jahr kam der Polizist Rouven Laur bei einer Messerstecherei in Mannheim ums Leben. Als ein 26-jähriger Afghane mit einem Jagdmesser auf eine islamkritische Kundgebung losging, griff Laur ein und wurde erstochen. Der mutmaßliche Täter steht derzeit in Stuttgart vor Gericht. Im Jahr 2023 gab es laut Bundeskriminalamt 40 versuchte Tötungsdelikte an Polizistinnen und Polizisten, dabei starb allerdings niemand. 2022 tötete im Landkreis Kusel ein Wilderer einen Polizisten und eine Polizistin. Das Landgericht Kaiserslautern verurteilte den Täter wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft.

Nimmt die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten insgesamt zu?

Der aktuellste Lagebericht des Bundeskriminalamtes zu dieser Frage bezieht sich auf das Jahr 2023. Damals wurden rund 46 200 Fälle von Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten aktenkundig, das waren acht Prozent mehr als im Vorjahr – laut der Behörde ein Höchststand. Seit 2017 ist die Zahl der Fälle kontinuierlich gestiegen. Am häufigsten wurden Polizistinnen und Polizisten dem Bericht zufolge Opfer von tätlichen Angriffen und Widerstandshandlungen, sie machten 85 Prozent der Fälle aus. Allerdings gab es 2023 im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger Fälle, in denen Polizistinnen und Polizisten gefährlich und schwer verletzt wurden. Die Zahl sank von etwa 1450 auf 1260. Die Tatverdächtigen waren meist männlich, deutsch und über 25 Jahre alt. Mehr als jeder Zweite stand unter Alkoholeinfluss.