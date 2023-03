© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Bei bundesweiten Razzien gegen die Reichsbürger-Szene ist ein Polizist angeschossen worden. Der verdächtige Schütze wurde noch am Mittwoch dem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Die Ermittlungen bezogen sich den Angaben zufolge auf die Festnahmen vom 7. Dezember 2022. Damals hatte die Polizei einen Verbund von Reichsbürgern ausgehoben, der einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll.