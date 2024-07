Ein weißer Polizist erschießt eine Person of Color in deren Haus – eine Situation, die in den USA gar nicht mal so selten vorkommt. Doch in diesem Fall offenbart ein 36-minütiges, ungeschnittenes Video das verstörende Verhalten des Polizisten.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ein weißer Polizist schießt einer Person of Color in den Kopf, in deren Haus, und ohne dass auch nur der Hauch einer Gefahr bestanden hätte für den Beamten. Die 36 Jahre alte Sonya Massey ist sofort tot. Das verstörende Video dieses Polizeieinsatzes erinnert an die Fälle von Botham Jean, Breonna Taylor, Atatiana Jefferson; allesamt People of Color, alle in ihren eigenen vier Wänden getötet von weißen Polizisten. „Es ist ein unfassbarer, ein sinnloser Verlust“, schrieb US-Präsident Joe Biden am Montag in einem Statement: „Unser Bekenntnis zu Justiz und Recht steht auf dem Spiel.“