Polizeigewalt:Blaue Flecken

Von Hannah Beitzer, Berlin

"Dafür werde ich sie zur Rechenschaft ziehen": Diesen Satz, so erzählt es Nicoleta T., habe sie gedacht, als sie an einem Morgen im Juni 2017 eine Berliner Polizeistation verließ, Arme und Beine von blauen Flecken übersät, die Handgelenke geschwollen. Die heute 41-jährige Rumänin war am Abend zuvor zu Gast auf einer recht wilden Party gewesen, die die Polizei gegen sechs Uhr aufgelöst hatte. Die Beamten haben Nicoleta T. in Handschellen abgeführt. Dabei hätten sie, so sagt sie es, unnötige Gewalt angewandt. Auch denken sie und ihre Freunde, dass sie aus den Partygästen herausgepickt wurde, weil sie mit einem Freund auf Rumänisch sprach.