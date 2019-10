Trier (dpa/lrs) - Thomas Meyer ist neuer Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Rheinland-Pfalz. Der 49-Jährige wurde am Dienstag auf dem Landesdelegiertentag in Trier mit 96 Prozent Zustimmung in das Amt gewählt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Thomas Meyer aus Kottenheim bei Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) folgt auf Benno Langenberger (61), der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die Polizeigewerkschaft zählt landesweit rund 3000 Mitglieder.

Nach seiner Wahl sagte Meyer, im aktiven Dienst Pilot bei der Polizeihubschrauberstaffel: "Traumberuf-Traumgewerkschaft-Traumteam, was will man mehr? Ich freue mich auf spannende fünf Jahre im Amt des Landesvorsitzenden." Ihm zur Seite steht ein neues Team aus insgesamt vier Stellvertretern. Meyer war zuvor selbst Stellvertreter. In Rheinland-Pfalz gibt es außerdem die Gewerkschaft der Polizei, die nach eigenen Angaben rund 8500 Mitglieder zählt.