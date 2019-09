Stuttgart (dpa/lsw) - Die Juristin Stefanie Hinz (47) wird die erste Frau in der Geschichte Baden-Württembergs als Landespolizeipräsidentin. Dies teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mit. Sie übernimmt Anfang 2020 das Amt von dem 64-jährigen Gerhard Klotter, der Ende 2019 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht. "Für dieses wichtige Amt gilt: Es darf hier keine Sekunde ein Vakuum geben", sagte Strobl. Zuerst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. Als Landespolizeipräsidentin ist Hinz dann Chefin von 32 000 Mitarbeitern, darunter 24 500 Vollzugsbeamten.