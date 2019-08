Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern stehen erneut Polizisten im Zentrum strafrechtlicher Ermittlungen. Drei leitende Polizeibeamte sollen Straftaten vertuscht haben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Dienstag bestätigte, ermittelt die Behörde schon seit mehreren Monaten wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt. Zuvor hatte die in Neubrandenburg erscheinende Tageszeitung "Nordkurier" darüber berichtet. Nach Informationen des Blattes richten sich die Ermittlungen gegen zwei Männer und eine Frau. Konkrete Tatvorwürfe wurden nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft geht nach den Worten des Sprechers davon aus, dass die Nachforschungen in Kürze abgeschlossen werden und dann auch über eine mögliche Anklage entschieden wird.