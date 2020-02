Gevelsberg (dpa/lnw) - Ein Jugendlicher ist nach einem Steinwurf auf einen fahrenden Pkw festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, konnte der 18-Jährige nach Zeugenaussagen als Tatverdächtiger einer Vierer-Gruppe Jugendlicher erkannt und nach kurzem Widerstand festgehalten werden. Bei dem Wurf am Donnerstagabend nahe Hagen kam es zu einem Blechschaden an der Beifahrerseite des Autos. Der 29-jährige Fahrer blieb bei der Tat unverletzt. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand ermittelt.