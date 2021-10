Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die Kamerafrau Halyna Hutchins ist tot. Sie wurde am Donnerstag am Drehort des Westerns "Rust" im US-Bundesstaat New Mexico angeschossen und erlag später ihren Verletzungen. Regisseur Joel Souza wurde von den Schüssen ebenfalls getroffen; er wird derzeit im Christus St. Vincent Regional Medical Center in Santa Fe behandelt. Viel mehr ist derzeit nicht bekannt, die Polizei spricht von laufenden Ermittlungen. Was bekannt ist: Schauspieler Alec Baldwin hat die Waffe abgefeuert.