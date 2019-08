Rostock (dpa/mv) - Das geplante Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) muss aus Sicht der Grünen überarbeitet werden. "Dieser Gesetzentwurf ist eine Gefahr für den Rechtsstaat", erklärte Constanze Oehlrich von den Grünen am Dienstag. Der Entwurf wird derzeit im Innenausschuss des Landtages debattiert, in dem die Grünen jedoch nicht vertreten sind. Sie veranstalteten deshalb eine eigene Experten-Anhörung in Rostock.