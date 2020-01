Potsdam (dpa/bb) - Die Zahl der Fälle der automatischen Fahndung von Kennzeichen zur Gefahrenabwehr in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Im Jahr 2018 wurde die anlassbezogene Kennzeichenfahndung der Polizei in 147 Fällen eingesetzt, wie aus dem neuen Bericht des Brandenburger Innenministers über Datenerhebung nach dem Polizeigesetz hervorgeht. Im Jahr 2017 setzten die Beamten die automatische Fahndung in 126 Fällen ein, im Jahr 2016 in 73 Fällen. Mit dem Erfassungssystem Kesy registriert die Brandenburger Polizei Kennzeichen vorbeifahrender Fahrzeuge - das Polizeigesetz ermöglicht dies zur Abwehr von Gefahren. Der Einsatz ist unter anderem bei der Landesdatenschutzbeauftragten umstritten.