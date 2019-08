Plauen (dpa/sn) - Das Polizeirevier in Plauen soll saniert werden. Damit wolle der Freistaat die Behörde in der Vogtlandmetropole stärken, sagte Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU) am Mittwoch bei einer Besichtigung des Dienstgebäudes. "Wir investieren hier in ein professionelles Umfeld, das exakt auf die Ansprüche der Polizei in Plauen zugeschnitten sein wird", sagte Haß.