Münster (dpa/lnw) - Kleine Überraschung kurz vor Heiligabend für die Polizei in Münster: Ein Junge hat einen handschriftlich verfassten Dankesbrief an einer Wache in der Innenstadt abgeben. "Tolle Rückmeldung eines Kindes", twitterte die Polizei am Montag. Das sei mal eine "besonders schöne Wertschätzung", vor allem für die Kollegen, die auch an Weihnachten arbeiteten. "Ich wolle danke sagen für das Jahr 2019. Ihr Kollegen seid echt" gut, schreibt der Junge. Man bekomme immer Hilfe "in heiklen Situationen". Der aufmerksame junge Verfasser wünscht den Polizisten ein schönes Fest, "viel Kraft" an Weihnachten und im neuen Jahr und noch "ruhige Dienste und Nächte".