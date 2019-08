Mainz (dpa/lrs) - Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege in der rheinland-pfälzischen Polizei soll besser werden. Innenminister Roger Lewentz (SPD) und die Vorsitzende des Hauptpersonalrats der Polizei, Sabrina Kunz, unterzeichneten am Dienstag dafür eine Rahmendienstvereinbarung. "Sie orientiert sich an dem gegenseitigen Verständnis für die Belastungen, die aus der Vereinbarkeit von Familie und Beruf resultieren und nimmt auch gezielt die Pflege mit in den Blick", sagte Lewentz in Mainz. Sie gelte sowohl für Tarifbeschäftigte als auch für Beamte.