Mainz (dpa/lrs) - Früher gingen Notrufe bei allen Polizeidienststellen ein, nun werden sie in der Region um Mainz im dortigen Polizeipräsidium gebündelt. Dieses neue sogenannte zentrale Notruf- und Einsatzmanagement war seit dem vergangenen Jahr in dem Präsidium in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt getestet worden. Dafür wurde Technik erneuert und die dortige Personalkapazität erhöht. Heute werden Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Polizeipräsident Reiner Hamm das Konzept vorstellen. Es soll laut Ministerium im Laufe der kommenden Jahre auf die anderen Präsidien im Land in Trier, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Koblenz ausgeweitet werden, um Polizeikräfte noch besser koordinieren und einsetzen zu können.