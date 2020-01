Mainz (dpa/lrs) - Nach und nach sollen in den kommenden Jahren sämtliche Notrufe über die Rufnummer 110 in den rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien gebündelt entgegengenommen werden. Im Mainzer Präsidium, das für Rheinhessen, den Kreis Bad Kreuznach und Teile des Donnersbergkreises zuständig ist, wurde dieses zentrale Notruf- und Einsatzmanagement in den vergangenen Jahren getestet. Am Donnerstag stellten es Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Polizeipräsident Reiner Hamm vor. Grob gesagt sollen Einsätze noch besser koordiniert und Dienststellen in der Fläche von Telefondiensten entlastet werden. Bis 2025 soll das Konzept in sämtlichen Präsidien im Land greifen.