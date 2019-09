Leipzig (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Donnerstag über die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte. Sinn der Namensschilder oder Nummern an den Uniformen soll eine größere Transparenz und Bürgernähe sein. Zwei Beamte aus Brandenburg wehren sich dagegen. Sie sehen ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt und befürchten erhöhte Gefahren für sich und ihre Familien. In den Vorinstanzen waren sie jeweils unterlegen, jetzt soll das oberste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig entscheiden.

Eine Kennzeichnungspflicht gibt es auch in vielen anderen Bundesländern. Deswegen wird dem Urteil grundsätzliche Bedeutung beigemessen. Die Verhandlung beginnt um 10.00 Uhr, ein Urteil soll noch im Laufe des Donnerstags fallen.