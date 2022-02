Von Gianna Niewel, Frankfurt

Im Fall der getöteten Polizeianwärterin und des getöteten Polizisten in Kusel wird ein finanzielles Motiv wahrscheinlicher. Laut einem Bericht des Spiegel fanden die Beamten bei einer Durchsuchung von Lagerräumen nicht nur tonnenweise tiefgefrorenes Wildfleisch, sondern auch mutmaßliche Verkaufsunterlagen hierzu. Die wiederum legten nahe, dass Andreas S., einer der beiden Tatverdächtigen, allein von September bis Anfang Januar 40 000 Euro eingenommen habe.

Wurde deshalb auf die beiden Beamten geschossen? Um den Verkauf mit mutmaßlich illegal erlegtem Wild zu verdecken?

Am frühen Montagmorgen hatten zwei Polizeibeamte einen Kastenwagen auf einer Kreisstraße in der Westpfalz angehalten und auf der Ladefläche mehrere tote Wildtiere entdeckt. Daraufhin war auf die beiden geschossen worden, mit einem Jagdgewehr und einer Schrotflinte, die Polizeianwärterin war sofort tot, der Polizist starb wenige Minuten später. Am Abend konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen: den 38 Jahre alten Andreas S. aus Sulzbach im Saarland sowie einen 32 Jahre alten Bekannten. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen, sie sitzen in Untersuchungshaft. Wer sind die beiden?

Andreas S. hatte zuletzt eine Bäckerei betrieben, für die er jedoch Insolvenz anmeldete. Seit 2019 wurde immer wieder gegen ihn ermittelt, 2021 erhob das Amtsgericht Saarbrücken dann auch Anklage gegen ihn. Der Verdacht im ersten Fall: Insolvenzverschleppung sowie die Vorenthaltung von Arbeitsentgelt von etwa 100 000 Euro. Der Verdacht im zweiten Fall: Vortäuschen einer Straftat und versuchter Betrug. S. soll demnach einen Raubüberfall auf seine Bäckerei fingiert haben, um den angeblichen Schaden von 50 000 Euro bei der Versicherung geltend zu machen.

Es war nicht das erste Mal, dass Andreas S. auffiel. 2006 verurteilte das Landgericht Saarbrücken ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Jagdunfall. Er soll auf einer Hasenjagd mit einer Schrotflinte geschossen haben, ohne ausreichend Sicht zu haben. Dabei soll er einen Jagdkollegen verletzt haben. Andreas S. hatte damals gestanden, er erhielt eine Geldstrafe. 2017 wurde ihm dann Jagdwilderei vorgeworfen, er soll in einem fremden Revier ein Reh geschossen haben. Ein Zeuge soll ihn gehindert haben, das Revier zu verlassen, weshalb er mit seinem Auto auf den Zeugen zugefahren sein soll, der sich nur habe retten können, weil er weggesprungen sei. S. bestritt den Vorwurf, das Verfahren wurde eingestellt.

Zweiter Tatverdächtiger bestreitet, geschossen zu haben

Der zweite Tatverdächtige, ein Bekannter von S., ist ein 32 Jahre alter Mann aus dem Saarland. Nach seiner Festnahme am Montagabend in einem Mietshaus in Sulzbach hatte Florian V. die Polizeikontrolle geschildert, allerdings bestritten, selbst auf die Beamten geschossen zu haben. Die Ermittler gehen allerdings derzeit davon aus, dass beide Männer geschossen haben.

Rechtsanwalt Christian Kessler aus Saarbrücken vertritt V. und sagt, er habe beantragt, den Haftbefehl gegen seinen Mandanten aufzuheben. Die bisherigen Ermittlungen widerlegten nicht dessen Aussage, nicht geschossen zu haben.

Zu einer möglichen Beteiligung am Geschäft mit den Wildtieren sagt er, sein Mandant lebe zwar "in sehr prekären wirtschaftlichen Verhältnissen", habe aber "nicht an der Vermarktung der Wildtierbeute partizipiert". Er habe lediglich eine "untergeordnete Rolle" beim Bergen der Tiere gespielt, er habe sie zum Auto getragen und sei dafür geringfügig entlohnt worden. Wie diese Entlohnung konkret aussah, sagte er nicht. Nur so viel: "Der ganze Fall ist irrational bis in seine Verästelungen."