Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Polizisten haben binnen zehn Monaten 118 000 weitere Überstunden geleistet. Damit erhöhte sich der angehäufte "Berg" zum 30. September auf 553 000, wie eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei der Landespolizei ergab. Zum Stichtag 30. November 2018 waren es 435 000 Überstunden, nach 450 000 ein Jahr zuvor und 358 000 Ende November 2016.

Auch wenn Überstunden in einsatzärmeren Zeiten in den nächsten Wochen abgebaut und auch ausgezahlt werden können, zeichnet sich im Jahresvergleich eine Steigerung ab. Die Demonstrationen von Klima- und Umweltschützern zum Beispiel haben viele Polizeikräfte gebunden. Auch zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober bauten viele Polizisten weitere Überstunden auf.

Ein Abbau ist durch Freizeitausgleich, soweit dienstlich möglich, und über Sondervergütungen von Mehrarbeitsstunden möglich. Solche Auszahlungen sind laut Landespolizeiamt auch in diesem Jahr wieder beabsichtigt. Sie führten in der Regel zu einer Verringerung im fünfstelligen Bereich, wie ein Sprecher sagte. Langfristig werde durch die Aufstockung der Polizei um 500 Stellen eine dauerhafte Entlastung und damit auch eine Senkung von Überstunden erwartet.