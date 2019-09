Kiel/Berlin (dpa/lno) - Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat eine Videobotschaft des schleswig-holsteinischen Innenministers, Hans-Joachim Grote (CDU), scharf kritisiert. Dieser hatte sich intern an die Beschäftigten gewandt und Vorwürfe rechtsstaatswidriger Ermittlungsmethoden bestritten. Seit Wochen sind diese Vorwürfe rund um die sogenannte Rockeraffäre bei der Landespolizei und die Vorwürfe gegen den Polizeigewerkschafter, Thomas Nommensen, Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Ein Untersuchungsausschuss des Landtags in Kiel versucht, das Verhalten in der Landespolizei aufzuarbeiten. Dabei geht es um Aktenmanipulation, Mobbing und Fehlverhalten von Führungskräften der Polizei.

Grote sagte in dem Video, in der Rockeraffäre werde in der Berichterstattung teilweise der Eindruck erweckt, die Polizei in Schleswig-Holstein sammle ohne Rechtsgrundlage systematisch Informationen über Personen insbesondere aber auch über Journalistinnen und Journalisten und werte diese Informationen aus, "angeblich um Kritiker möglicherweise mundtot zu machen". "Ich sage dazu wirklich ganz klar. Das ist nicht der Fall. Unsere Polizei handelt nach Recht und Gesetz", erklärte Grote.

"Der Innenminister zeichnet das Bild eines perfekten Rechtsstaates, in dem sich alle an die rechtsstaatlichen Regeln halten", sagte Wendt. "Das ist tatsächlich in den allermeisten Fällen so, die Polizei des Landes Schleswig-Holstein leistet hervorragende und korrekte Arbeit." Aber manchmal sei es eben anders und das hätte Grote auch deutlich machen müssen. "Wenn eine Gewerkschaftszentrale und die Privatwohnung eines Gewerkschafters auf der Grundlage konstruierter Vermutungen durchsucht und Journalisten ausgespäht werden, ist dies das Gegenteil eines funktionierenden Rechtsstaates."

Ermittler hatten im August die Geschäftsstelle der Gewerkschaft in Kiel sowie den Arbeitsplatz und die Wohnung von DPolG-Landesvize Nommensen durchsucht und Material beschlagnahmt. Dagegen sind Beschwerden vor Gericht anhängig. Die Staatsanwaltschaft hat den Anfangsverdacht geäußert, Nommensen habe in zwei Fällen Interna an Medien durchgestochen. Zunächst beschlagnahmtes Material wurde inzwischen zurückgegeben, weil es laut Staatsanwaltschaft "nicht beweiserheblich" war.

Nommensen hatte nach eigenen Angaben bei der Razzia gegen die Beschlagnahme dieser Blätter protestiert, weil sie im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss zur Rockeraffäre stünden und nichts mit den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen ihn zu tun hätten. Er äußerte den Verdacht, man wolle eine kritischen Gewerkschafter mundtot machen.

"Grote hätte sagen müssen, dass die geschützte Kommunikation von Gewerkschaftern untereinander, von Mandanten und Verteidigern oder unter Journalisten in seinem Land eben nicht besonders geschützt ist", kritisierte Wendt. "Und dass Ermittlungsbeamte, die Gegenstand von Kritik sind, plötzlich gegen ihre Kritiker ermitteln, deren Wohnung durchsuchen und trotz Widerspruch vertrauliche Akten beschlagnahmen."

Das "verstörende" Video sei offensichtlich eine Auftragsarbeit für die Staatskanzlei, um Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu entlasten und eine Regierungskrise abzuwenden. "Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit, deshalb ist dieser Schuss gründlich nach hinten losgegangen", sagte Wendt.