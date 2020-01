Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der Gewalttaten gegen Polizisten ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr etwas gesunken. Nach Angaben des Innenministeriums wurden insgesamt 1180 Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe registriert. Dies ergab eine Kleine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Jörg Hansen. Im Jahr 2018 waren es 1290 Gewaltdelikte und in den beiden Jahren zuvor jeweils mehr als 1300 gewesen. In 789 Fällen standen die Täter im vorigen Jahr unter Alkoholeinfluss. 128 Täter waren minderjährig.

386 Polizeibeamte wurden 2019 bei Widerstandshandlungen verletzt, neun davon schwer. Wegen Verletzungen waren Polizisten an insgesamt 490 Tagen dienstunfähig gemeldet. Insgesamt 1286 Strafanzeigen stellten Polizeibeamte aufgrund von Übergriffen; das waren mehr als in den vergangenen Jahren.

Die Zunahme der Anzeigen sei erfreulich, sagte Hansen der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein deutlicher Appell an Justiz und Politik: "Wir wollen uns das nicht gefallen lassen"." Er könne jeden Beamten nur ermutigen, weiter jeden Angriff anzuzeigen.

"Jeder tätliche Angriff ist einer zu viel", sagte Hansen, der polizeipolitischer Sprecher der FDP-Fraktion ist. "Wir können Gewalt nicht verhindern, aber wir können die Polizisten bestmöglich auf solche Situationen vorbereiten." Dazu gehöre neben einer guten Ausbildung vor allem auch genug Personal. "Wir sehen, wie wichtig der längst überfällige Stellenaufbau bei der Polizei war."

CDU, Grüne und FDP hatten 2017 mit ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, in dieser Wahlperiode 500 zusätzliche Stellen bei der Polizei zu schaffen.

Den Angaben des Innenministeriums zufolge wurden 2019 auch 68 Fälle von Widerstandshandlungen und Angriffen gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bekannt. Im Februar sei der Pilot eines Rettungshubschraubers beim Anflug auf die Station in Rendsburg mit einem Laser geblendet worden.