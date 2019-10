Steinfurt (dpa/lnw) - Ein 82-jähriger Mann ist am Samstagmorgen bei einem Unfall in Ibbenbüren gestorben. Wie die Polizei mitteilte, versuchte er am Morgen mit seiner Frau die Bocketaler Straße zu überqueren. Ein mit seinem Auto in Richtung Laggenbeck fahrender 74-Jähriger erfasste den Mann, der noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.