Hannover (dpa/lni) – Die niedersächsische Polizei bekommt ein zentrales Expertenteam für Einsätze mit hochgefährlichen Stoffen. Der sogenannte CBRN-Trupp soll bei Lagen mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Stoffen eingesetzt werden, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover bekannt gab. Bislang liege die Zuständigkeit solcher Einsätze in den einzelnen Polizeidirektionen. "Damit konzentrieren wir die Expertise und entlasten gleichzeitig die Einsatz- und Streifendienste in der Fläche", sagte Pistorius. Die CBRN-Einheit kann etwa Proben von verdächtigem Pulver in Postsendungen nehmen.