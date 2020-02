Im Streit um die Behandlung eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat die Stadt beschlossen, den Mann ausweisen zu lassen. Der Schwerverletzte aus Montenegro sei verpflichtet, Deutschland sofort zu verlassen, teilte das niedersächsische Innenministerium am Donnerstag mit.

Die Stadt Hannover habe dem Mann "auf Bitten und in enger Abstimmung mit dem Innenministerium" am Mittwochabend eine entsprechende Verfügung zugestellt. Dabei sei auch der Sofortvollzug der Ausweisung angeordnet worden. Vom Anwalt des Mannes gab es dazu auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme.

Gleichzeitig hat die Polizei erneut einen Antrag auf Schutzgewahrsam gestellt, um den Mann vor möglichen Angriffen zu schützen. Das sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts am Donnerstag. Solange die Ausweisung des 35-Jährigen nicht vollzogen sei, bestehe weiterhin Bedarf an einer Entscheidung über Schutzgewahrsam. Das würde im konkreten Fall bedeuten, dass der Mann aus der MHH in ein Gefängniskrankenhaus verlegt werden könnte - im Gespräch war bisher Lingen.

Zuvor hatte es Spekulationen über den Patienten mit den 27 Schusswunden gegeben. Am Freitag vorvergangener Woche war auf Hannovers Flughafen Langenhagen ein Privatflugzeug gelandet, darin ein schwer verletzter Mann. Er kam aus Montenegro und soll dort Ende Januar angeschossen worden sein. Igor K., so sein abgekürzter Name, wurde mit Polizeieskorte in das Krankenhaus gebracht. Dort wurde er seither behandelt - und streng bewacht. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei standen vor der Klinik. Auch seine mitgereiste Frau stand unter Polizeischutz.

Schnell machte die Meldung die Runde, es handele sich bei dem Mann um einen montenegrinischen Mafiaboss. In dem kleinen südosteuropäischen Land liefern sich zwei Mafia-Clans seit mehreren Jahren eine blutige Fehde, bei der es sich um Drogengeschäfte dreht.

In Niedersachsens Landtag wurde Ärger über das behandelnde Krankenhaus und die teuren Sicherheitsvorkehrungen laut, ein Chirurg räumte inzwischen Fehler ein. Der Steuerzahlerbund verlangte etwa, die immensen Kosten für den Einsatz dem Privatpatienten beziehungsweise seiner Familie in Rechnung zu stellen.

Die Familie des Mannes dementierte eine Verbindung zur Mafia - es handle sich um eine Verwechslung. Nun wurde der Patient dennoch ausgewiesen.