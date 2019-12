Hannover (dpa/lni) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will am heute mit einer Mahnwache vor dem Landtag in Hannover für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Während der Haushaltsdebatte des Parlaments gehe es darum, mehr Unterstützung einzufordern für Investitionen in Gebäude, mehr Personal, ein gesundes Arbeitsumfeld und eine wertschätzende Bezahlung, teilte die Gewerkschaft mit. GdP-Vertreter wollten vor dem Parlament das Gespräch mit Abgeordneten suchen und ihnen persönlich einen Eindruck von der Situation bei der Polizei geben.