Oldenburg/Hann. Münden (dpa/lni) - Fast 1000 Männer und Frauen haben am Dienstag ihr Studium an der Polizeiakademie in Niedersachsen begonnen. Die Akademie hat jeweils einen Standort in Oldenburg, Hannoversch Münden und Nienburg. "Wir brauchen junge und dynamische Beamtinnen und Beamte, die einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass sich die Polizei kontinuierlich weiterentwickelt", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zum Start am Dienstag. "Nur so können wir den Aufgaben der Digitalisierung, den Bedrohungen des Islamismus oder des Rechtsextremismus erfolgreich begegnen."

Pistorius sagte, zuletzt sei deutlich mehr Personal ausgebildet worden als nötig sei, um diejenigen zu ersetzen, die in den Ruhestand gingen. Insgesamt studieren derzeit rund 3700 junge Menschen an der Akademie, um Polizist zu werden.