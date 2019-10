Haan (dpa/lnw) - Die Planen über der Ladefläche beulten sich bereits verdächtig nach außen - daher stoppte ein Motorradpolizist am Donnerstag einen Transporter in Haan (Kreis Mettmann). Ergebnis seiner Kontrolle: Der Wagen sei mit Baumaterialien "vollgestopft" gewesen, so die Polizei in einer Mitteilung. Mit 4950 Kilo hatte der Transporter dadurch mehr als 1,4 Tonnen mehr Gewicht als erlaubt.

"Die gesamte Ladung war ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche abgelegt worden", so die Polizei. Neben einem großen Stapel Gipsplatten seien 48 Rollen Dämmstoffe und mehrere Säcke Gips gestapelt worden: "Schon beim einfachen Öffnen der Planen fielen Teile der Ladung heraus." Der Fahrer (35) und sein Chef bekamen jeweils eine Anzeige.