Zum Hauptinhalt springen

GeschwindigkeitskontrolleZu schnell gefahren? Da hat bestimmt der Blitzer falsch gemessen!

Lesezeit: 2 Min.

Nicht immer zuverlässig: die Geschwindigkeitskontrolle mit einer Laserpistole.
Nicht immer zuverlässig: die Geschwindigkeitskontrolle mit einer Laserpistole. (Foto: IMAGO/Sascha Steinach/IMAGO/Steinach)

Es gibt Autofahrer, die den Tempomessungen der Blitzer misstrauen. Nun hat sogar ein Amtsgericht einem Gerät mangelnde Zuverlässigkeit bescheinigt.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Die Begegnung mit dem Rechtsstaat ist für Autofahrer oft unerfreulich. Wer mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt ein dreistelliges Bußgeld, das Fahrverbot kommt in Sichtweite. Da beginnt der Mensch am Steuer zu zweifeln. Nicht an sich selbst, eher an der Gerechtigkeit eines Systems, das ihm da am Straßenrand auflauert – und auf jeden Fall an der Zuverlässigkeit des zuständigen Blitzgeräts. 96 Stundenkilometer? Nie und nimmer!

Zur SZ-Startseite

Namensrecht
:Darf man sein Kind Sonne, Luft oder Wolke nennen?

Eltern sind bei der Namenswahl kreativer geworden, was nicht nur eine gute Nachricht ist. Wie die Gerichte mit seltsamen oder verunglückten Vornamen umgehen.

SZ PlusVon Wolfgang Janisch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite