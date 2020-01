Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Polizei hat eine 90-jährige vermisste Frau in einem Teich in Gelsenkirchen tot aufgefunden. Die Leiche wurde bereits am Samstagvormittag entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Woran die Seniorin starb, konnte ein Polizeisprecher zunächst noch nicht sagen. Es lägen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die Senioren wurde seit Freitag vermisst. Die Polizei suchte nach ihr mit mehreren Streifenwagen, einem Hund und einem Hubschrauber. Die 90-Jährige war vermutlich nicht dement.