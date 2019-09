Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen acht Angehörige der Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof Anklage wegen Verdachts auf Körperverletzung im Amt sowie Nötigung erhoben. Wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag bekanntgab, sollen drei der zwischen 29 und 58 Jahre alten Beamten im Dezember 2017 zunächst in der B-Ebene einen 21 Jahre alten Drogenkonsumenten kontrolliert haben. Dabei soll der 21-Jährige auch Widerstand geleistet haben. Später sei der Mann mit auf die Wache genommen worden, wo er den Angaben zufolge von weiteren Beamten ausgezogen wurde und zwei Stunden nackt in einer Zelle aushalten musste. In dieser Zeit habe sich der 21-Jährige vor Schmerzen gekrümmt, nachdem er sich bei der vorausgegangenen Auseinandersetzung einen Rippenbruch zugezogen habe, sagte Niesen.

Obwohl er die Beamten mehrfach auf seine Schmerzen aufmerksam gemacht habe, sei von diesen keine ärztliche Hilfe veranlasst worden. Die Anklage gehe deshalb von Körperverletzung "durch Unterlassen" aus. Das Landgericht Frankfurt wird voraussichtlich von Mitte Oktober an gegen die Beamten verhandeln.

Ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz bestätigte auf Anfrage, dass der Vorfall im Frankfurter Hauptbahnhof von seiner Behörde zur Anzeige gebracht worden sei. Zu Einzelheiten der Anklage äußerte er sich jedoch nicht. Die Ermittlungen seien von der Frankfurter Polizei geführt worden - die Staatsanwaltschaft sei "Herrin des Verfahrens".