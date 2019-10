Borna (dpa/sn) - Ein Mann hat einen Böller auf eine Gruppe Jugendliche in Borna (Kreis Leipzig) geworfen und dabei zwei Menschen verletzt. Eine 15-Jährige wurde bei dem Angriff am Donnerstagabend in einem Park am Rücken verletzt, ein 22-Jähriger außerdem durch den Knall am Ohr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Verdächtige, ein 47 Jahre alter Mann, sei bereits polizeibekannt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.