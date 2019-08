Frühe Störung: Anwohner sperrt Fahrer in Kühlwagen ein

Borken (dpa/lnw) - Weil er sich morgens um 4.20 Uhr in seiner Nachtruhe gestört fühlte, hat ein Anwohner im Kreis Borken den Fahrer eines Kühlwagens beim Ausladen eingesperrt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Fahrer die Kühlung von innen abstellen. Doch erst nach 30 Minuten hörte ein Passant die Hilferufe des Mannes und befreite ihn aus seiner kalten Gefangenschaft. Gegenüber der alarmierten Polizei gab der Anwohner alles zu, sah sein Handeln laut Polizei allerdings "als gerechtfertigt an". Er bekam eine Anzeige. Der Lieferfahrer hatte Waren für ein Geschäft dabei, die er früh morgens anliefern wollte.