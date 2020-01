Berlin (dpa/bb) - Libyenkonferenz, Grüne Woche und Fußball: Der Berliner Polizei steht ein vollgepacktes Wochenende bevor. "Wir bekommen zur Unterstützung Einsatzkräfte vom Bund und anderen Bundesländern", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Angaben zu deren Anzahl und Einsatzbereichen konnte die Behörde zunächst nicht machen, auch zu Sicherheitsvorkehrungen verrät sie nichts.

Auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden zahlreiche ausländische Politiker in der Hauptstadt erwartet - die Libyenkonferenz ist am Sonntag. Die Maßnahmen der Polizei dazu begännen aber bereits am Samstag mit der Anreise der Gäste und endeten am Montag mit deren Abreise, sagte der Polizeisprecher. Punktuell könne es durch die Fahrten der Politiker zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen, etwa am Flughafen Tegel und im Regierungsviertel.

Kundgebungen und Proteste sind für Sonntag ebenfalls angekündigt: Zwei Veranstaltungen richten sich laut Polizei gegen den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, eine weitere gegen "ausländische Einmischung". Bei der Libyenkonferenz soll über Wege zu einer Friedenslösung und zu internationaler Einigkeit beraten werden.

Weitere Schwerpunkte sind bereits am Freitag eine Sternfahrt mit Hunderten Traktoren zum Auftakt der Grünen Woche sowie am Sonntag der Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga. Dabei erwartet Hertha BSC Bayern München. Diese Termine dürften viel Verkehr rund um Olympiastadion und Messe mit sich bringen, hieß es.

Für die Berliner Polizei sei eine derartige Vielzahl an Großveranstaltungen aber generell "nichts Neues", bilanzierte der Sprecher. "Wir werden die Herausforderung professionell bewältigen."