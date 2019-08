Berlin (dpa/bb) - Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist Opfer eines versuchten Einbruchs geworden. In der Nacht zu Mittwoch bemühte sich ein Täter, eine Tür an der Wohnadresse von Slowik in Berlin-Lichterfelde, im Südwesten der Hauptstadt, aufzubrechen. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Aufmerksame Nachbarn sahen das und alarmierten die Polizei. Als ein Streifenwagen ankam, war der Einbrecher weg. Slowik (53) selber war zu der Zeit im Haus.